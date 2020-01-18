Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским спасательным операциям

Украинская и грузинская стороны считают, что Россия мешает странам проводить поисково-спасательные операции в Азовском и Черном море, а также в Керченском проливе. Об этом сообщило Facebook украинское посольство в Британии.

Как отмечается, Украина и Грузия направили жалобу Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO). Страны утверждают, что российская сторона неправомерно препятствует их морским операциям.

«Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США», — добавляет посольство.

Также подчеркивается, что Украина выразила протест организации из-за расширения радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива.

Стороны призвали организацию рассмотреть якобы незаконные и односторонние действия России.

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