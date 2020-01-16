В Минобороны опровергли сообщения СМИ об ударах ВКС России по объектам в Идлибе
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Глава российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков опроверг появившиеся в СМИ сообщения об ударах российских ВКС по гражданским объектам в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, передает «Интерфакс».
Боренков отметил, что с начала действия режима прекращения огня ВКС России не осуществляют боевых вылетов.
Режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации был введен 9 января 2020 года.
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