NYT: военные США возобновили совместные операции с Ираком

Вооруженные силы (ВС) США возобновили совместные действия с Ираком, в том числе операцию против террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Военные США стремились к скорейшему возобновлению совместных действий, чтобы позволить ИГ получить преимущество и не допустить попыток террористов объявить прекращение операций своей победой.

Совместные операции США и Ирака были прекращены после протестов у американского посольства в Багдаде 31 декабря 2019 года.

3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани. После этого парламент Ирака одобрил резолюцию с просьбой о выводе войск США. Сейчас в Ираке находится примерно 5200 американских солдат.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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