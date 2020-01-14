Хафтар уведомил Россию об условиях продолжения переговоров

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает Al Arabiya.

Согласно требованиям Хафтара, действующие в Ливии ополченцы обязаны сдать оружие в период от 45 до 90 дней. Данный процесс должен проходить под контролем специальной комиссии, созданной ЛНА совместно с ООН.

Также Хафтар заявил об отказе признать Турцию как посредника в урегулировании ситуации в Ливии, так как турецкая сторона не является нейтральной и поддерживает правительство национального согласия (ПНС).

13 января в Москве состоялись переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифом Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджом. Присутствовали также члены МИД России и Турции.

Переговоры завершились без подписания мирного соглашения.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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