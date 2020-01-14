СМИ узнали о подготовке Хафтаром нового наступления на Триполи
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Глава Ливийской национальной армией (ЛНА) Халиф Хафтар стягивает силы к югу Триполи. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что в этом месте расположены позиции Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.
Уточняется, что в той зоне были обнаружены бронетехника и пушки ОАЭ, правительство которых поддерживает сторону Хафтара в конфликте на территории Ливии.
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