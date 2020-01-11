СБ ООН продлил на полгода трансграничную гумпомощи Сирии

Совет безопасности ООН принял резолюцию Бельгии и Германии, которая предусматривает продление трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что число пограничных пропускных пунктов уменьшится с четырех до двух на границе с Турцией, а срок реализации гумпомощи составит полгода.

Кроме того, действие механизма на остальных переходах, а именно на границах Сирии и Ирака, а также САР и Иордании, не будет продлено.

Также СБ обратился к генсеку ООН с просьбой представить доклад о целесообразности использования альтернатив расположенного на границе с Ираком пункту Эль-Ярубия.

Режим доставки гумпомощи из соседних государств через линии фронта и погранпереходы на территорию Сирии действует с июля 2014 года.