Минобороны: эсминец США помешал российскому кораблю в Аравийском море

Эсминец USS Farragut нарушил международные правила предупреждения столкновения судов во время своих передвижений в северной части Аравийского моря, помешав российскому кораблю. Об этом говорится в распространенном Минобороны России пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что американский корабль сделал маневр на пересечение курса российского судна.

Как отметили в Минообороны России, экипаж эсминца США действовал непрофессионально и сознательно нарушил международные нормы безопасности мореплавания.

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