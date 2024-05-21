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В Финляндии подготовили законопроект о депортации беженцев из России

В парламент Финляндии внесли законопроект, позволяющий открыть границу с РФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Власти Финляндии задумались об открытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, но с выдворением беженцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент правительственных коммуникаций.

Соответствующий законопроект под названием «О выдворении» внесли на рассмотрение парламента страны. По словам авторов законопроекта, страна хочет обеспечить суверенитет или нацбезопасность.

В документе предложили принять закон о мерах по борьбе с инструментальной миграцией. В случае принятия правительство сможет ограничивать прием заявлений о международной защите на определенной части границы Финляндии и в ее непосредственной близости.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал Европейский союз (ЕС) найти общее решение в связи с якобы потоком мигрантов из России, не имеющих необходимых документов.

Также Орпо заявил, что ЕС должен помочь стране остановить поток мигрантов в страну, якобы идущий через РФ. Отмечается, что Финляндия в прошлом году закрыла свою границу с Россией на фоне растущего числа прибывающих из таких стран, как Сирия и Сомали, а также «обвинила Москву в использовании миграции в качестве оружия против скандинавской страны и ЕС».

13 апреля сообщалось, что Финляндия вводит новые пограничные ограничения по закрытию КПП на границе с РФ.

Ранее в МИД объяснили, чем Финляндии грозят недружественные действия в адрес России.

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