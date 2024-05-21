Дилеры начали получать автомобили российского бренда XCite

Кроссоверы XCite X-Cross 7, выпускаемые на «Автозаводе Санкт-Петербург», появились у дилеров. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора дилерской сети «Прагматика» Александра Шапринского. Также он подтвердил дату старта продаж Xcite X-Cross 7 — 27 мая 2024 года.

Первую партию кроссоверов XCite X-Cross 7 произвели в январе 2024 года. Тогда сообщалось о партии из нескольких тысяч машин и наполнении складских запасов.

Презентация кроссовера состоялась в марте на парковке перед зданием правительства Санкт-Петербурга. Шесть автомобилей белого, синего и красного цветов были выстроены в виде российского триколора.

Позже был запущен официальный сайт автомобильного бренда XCite. Внизу страницы за знаком копирайта указано наименование и адрес АО «АвтоВАЗ». Модельный ряд представлен единственной моделью X-Cross 7, которая доступна в шести цветах, включая красный, синий, серый и белый. Автомобиль оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, трансмиссия — вариатор.

Ранее в России открылся прием заказов на кроссоверы Voyah Free Sport Edition.