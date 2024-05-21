ВСУ обстреляли село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт Вознесеновка Шебекинского городского округа с помощью дрона-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал.

«Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: посечены складские помещения и ангары с техникой, также произошло возгорание емкости с топливом», — написал он.

Гладков отметил, что пожарные расчеты оперативно ликвидировали последствия.

20 мая сообщалось, что российские военнослужащие с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородской областью противорадиолокационную ракету Harm («Харм») производства США, которая была выпущена с территории, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Утром 20 мая Минобороны сообщало о том, что в небе над Белгородской областью были уничтожены два беспилотника и один реактивный снаряд, выпущенной из РСЗО «Ольха».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.