ФАС оштрафует «дочку» «Лукойла» из-за несправедливых цен на дизель

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы РФ (УФАС) выявило нарушение правила установления цен на дизельное топливо в мелком опте со стороны ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Дочка» «Лукойла» в один период времени продавала дизель в мелкооптовом сегменте рынка по различным ценам, установило ведомство. Стоимость топлива отличалась для сельскохозяйственных предприятий региона.

«Действия компании по созданию дискриминационных условий при установлении мелкооптовой цены на дизтопливо являются неправомерными», — заключили в УФАС.

ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» получит штраф.

Накануне правительство РФ приняло решение временно приостановить запрет на экспорт бензина для нефтепереработчиков. Ограничения сняты до 30 июня из-за перенасыщения рынка. Изначально запрет был введен на шесть месяцев — с 1 марта до 31 августа 2024 года.

Ранее стало известно, что будет с ценами на бензин в России в ближайшее время.