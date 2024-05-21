Роман Костомаров рассказал, что страшнее фантомных болей

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о том, что кажется ему страшнее фантомных болей после ампутации конечностей. О своем здоровье он поговорил с NEWS.ru на 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024».

По словам Костомарова, на протяжении долгого времени после операций он принимал лекарства, уменьшающие боли, однако сейчас уже может обходиться без них.

«Да, они ощущаются, но это не что-то такое криминальное. Страшнее видеть свое отражение в зеркале», — признался он.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров впервые после ампутации принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге. Гала‑концерт в Ледовом дворце был посвящен Дню Победы и Дню труда. Костомаров на льду исполнил песню «Город, которого нет», под которую выступил фигурист Алексей Ягудин.

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