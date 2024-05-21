Безработный россиянин взорвал банкомат в отделении банка, но ничего не получил

В петербургском Пушкине местного жителя задержали по подозрению в подрыве банкоматов. Об этом сообщает издание «78.ru».

Инцидент произошел в отделении банка на Павловском шоссе 20 мая. Мужчина пришел к банкоматам, захватив с собой гранату и самодельное взрывное устройство. На место ЧП прибыли силовики и обнаружили предохранительную чеку с кольцом, спусковой рычаг запала химической гранаты. Взрыв повредил два банкомата, но ни один из них не раскрылся, злоумышленнику пришлось уйти с пустыми руками.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества» УК РФ. По горячим следам подозреваемого в преступлении вычислили — им оказался житель поселка Шушары. Мужчину задержали по месту жительства, в его квартире обнаружили полкилограмма взрывчатки, которую он, предположительно, использовал для создания взрывного устройства для ограбления банкоматов.

Ранее в Омске грабитель взорвал банкомат с 1,5 млн рублей.