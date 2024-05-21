Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Безработный россиянин взорвал банкомат в отделении банка, но ничего не получил

В Петербурге мужчина взорвал банкомат в отделении банка, но ушел ни с чем

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

В петербургском Пушкине местного жителя задержали по подозрению в подрыве банкоматов. Об этом сообщает издание «78.ru».

Инцидент произошел в отделении банка на Павловском шоссе 20 мая. Мужчина пришел к банкоматам, захватив с собой гранату и самодельное взрывное устройство. На место ЧП прибыли силовики и обнаружили предохранительную чеку с кольцом, спусковой рычаг запала химической гранаты. Взрыв повредил два банкомата, но ни один из них не раскрылся, злоумышленнику пришлось уйти с пустыми руками.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества» УК РФ. По горячим следам подозреваемого в преступлении вычислили — им оказался житель поселка Шушары. Мужчину задержали по месту жительства, в его квартире обнаружили полкилограмма взрывчатки, которую он, предположительно, использовал для создания взрывного устройства для ограбления банкоматов.

Ранее в Омске грабитель взорвал банкомат с 1,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами