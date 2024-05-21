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В Китае пригрозили США решительным ответом из-за Тайваня

МИД КНР: Китай ответит на любые действия по подрыву своей целостности

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Global Look Press

Любые действия со стороны иностранного государства, которые ставят под сомнение принцип «одного Китая» и угрожают независимости страны, получат быстрый и решительный ответ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь передает ТАСС.

«Любое действие, которое бросает вызов принципу «одного Китая» и ставит под угрозу национальный суверенитет и территориальную целостность КНР, получит немедленный и решительный ответ», — подчеркнул он.

По словам Вэньбиня, Пекин выступает резко против политики вмешательства Вашингтона во внутренние дела Тайваня. Он отметил, что поддержка иностранными государствами принципа «одного Китая» является неотъемлемым условием развития отношений с КНР.

18 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит Путина в Китай — судьбоносный шаг, определяющий будущее всего мира. По ее мнению, поездка российского лидера задала вектор не только развитию сотрудничества Москвы и Пекина.

Партнерство двух государств стало направлением, которое рассматривается другими странами «в качестве альтернативы» текущей ситуации в мире, отметила дипломат.

Ранее заявления Путина и Си Цзиньпина назвали пощечиной США.

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