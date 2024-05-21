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В Иране начал работу Совет экспертов шестого созыва

IRIB: в Иране Совет экспертов шестого созыва избрал своего нового лидера

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Shutterstock

В Иране начал работу Совет экспертов нового, шестого созыва. Об этом сообщил иранский телеканал IRIB.

Совет экспертов — специальный государственный орган, отвечающий за избрание духовного лидера страны.

На ближайшие два года новым председателем Совета экспертов вместо 97-летнего аятоллы Ахмада Джаннати избран 92-летний аятолла Мохаммад Али Мовахеди Кермани, за которого проголосовали 55 из 88 членов совета.

20 мая сообщалось, что избирательный штаб Ирана начнет регистрацию кандидатов на выборах президента страны 28 мая. Внеочередные выборы главы государства пройдут в связи с крушением вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности главы исполнительной власти Исламской республики на 50 дней перешли к вице-президенту Мухаммеду Мохберу.

В тот же день Совет безопасности ООН начал заседание с минуты молчания в память о президенте Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Амира Абдоллахияна.

Ранее эксперт раскрыл, что будет, если крушение вертолета Раиси признают терактом.

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