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Обладатель «Золотого мяча» хочет сбежать из Саудовской Аравии

Relevo: Бензема разочаровался от жизни в Саудовской Аравии и хочет уехать

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Alexandre Neto/IMAGO/Global Look Press

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема заявил своему ближайшему окружению о желании покинуть клуб. Об этом сообщает издание Relevo.

По информации источника, экс-форвард мадридского «Реала» считает низким уровень футбола в Саудовской Аравии, недоволен слабой инфраструктурой клубов лиги и низким профессионализмом.

Игрок хотел бы покинуть страну и вернуться в один из европейских чемпионатов, однако до момента окончания контракта, который наступит в 2026 году, это будет сделать затруднительно.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в лиге 21 матч, отметившись девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Бензема на протяжении последних 14 лет выступал за мадридский «Реал». Форвард четыре раза стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок страны и пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

«Аль-Иттихад» в чемпионате Саудовской Аравии занимает пятое место, набрав 50 очков. Лидирует в турнире «Аль-Хиляль», имеющий в активе 80 баллов.

Ранее был установлен новый рекорд результативности в РПЛ.

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