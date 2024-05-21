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Екатеринбургские таможенники поймали авиапассажира с наркотиками и партией кроссовок

В Екатеринбурге поймали авиапассажира с наркотиками и партией кроссовок

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Depositphotos

В аэропорту Екатеринбурга поймали авиапассажира, у которого при себе были наркотики и партия кроссовок. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

По информации управления, в аэропорту Кольцово 27-летнего пассажира, летевшего из Бангкока, остановили в «зеленом коридоре». Во время сканирования его багажа инспекторы обнаружили курительную трубку со съемным мундштуком и чашей, при этом во время досмотра выяснилось, что внутри устройства для курения находится растительное вещество с резким запахом.

Экспертиза показала, что в трубке находится экстракт, содержащий более 370 миллиграммов тетрагидроканнабинола, который включен в список наркотических веществ в России и запрещен к обороту.

Кроме того, в багаже пассажира нашли 19 пар кроссовок. Мужчина заявил, что купил всю обувь для личного пользования из-за нежелания примерять в магазине.

«Отличить коммерческую партию от вещей для личного пользования нетрудно: очевидно, что носить обувь как 40, так и 45 размера одному человеку невозможно. Такие партии должны оформляться в соответствии с законодательством и уплатой таможенных платежей», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Мужчина рассказал, что трубку ему в Паттайе подарили незнакомцы в качестве сувенира. По его словам, в каких целях используется трубка, он не знал. Теперь пассажиру грозит штраф и конфискация.

Ранее китаянка пыталась вывезти из России 6 кг бивней мамонта под юбкой.

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