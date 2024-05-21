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Арестович счел, что Зеленский все «слил в унитаз»

Арестович: режим Зеленского привел Украину к катастрофе

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Reuters

Режим Владимира Зеленского привел Украину к катастрофе. Об этом заявил бывший советник его офиса Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов) на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что пять лет назад глава Украины получил уникальный шанс изменить страну.

«Возьмите предвыборную программу, что он там молол и лепетал, и сравните с тем, что есть, и вы поймете, что нас обманули», — отметил Арестович.

Он добавил, что Зеленским «все слито в унитаз». По мнению Арестовича, сейчас украинский народ «лишен надежды», поскольку ничего из обещанного не было выполнено. Экс-советник офиса Зеленского подчеркнул, что повальное бегство от ответственности превратилось в общий стиль госуправления, подписи ставили только под коррупционными решениями. В итоге — Арестович назвал результатом пятилетнего президентства Зеленского – катастрофу.

Для украинской политики приближается час «Ч». 20 мая стало последним днем, когда Владимира Зеленского можно было назвать законным президентом Украины. Уже 21 числа он теряет легитимность, переходит в статус «узурпатора». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

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