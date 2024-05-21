В МИД Бельгии сообщили, что ЕС к июлю примет решение о передаче активов РФ Украине

Совет Евросоюза по общим делам в июле проведет заседание, на котором будет принято решение о передаче Украине около €3 млрд из доходов от замороженных активов российского Центробанка. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, передает РИА Новости.

«На заседании Совета ЕС мы примем решение, которое позволит высвободить доходы от иммобилизованных российских активов, эта долгая работа, которая, наконец, завершилась, и которая поможет Украине получить уже к июлю доступ к важному финансированию в размере порядка трех миллиардов евро», — цитирует Лябиб агентство.

20 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что поиск путей использования замороженных российских активов станет основной темой предстоящих встреч министров финансов из стран — членов G7.

До этого Саудовская Аравия и Индонезия призвали ЕС отказаться от изъятия российских активов.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.