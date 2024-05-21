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В США раскрыли, на какую сделку придется пойти Украине ради мира с Россией

Newsweek: Украине придется признать потерянные территории в составе РФ ради мира

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Ради заключения мирного договора с Москвой Киеву придется признать, что потерянные территории официально входят в состав России. Об этом пишет журналист Дэн Перри для Newsweek.

По его словам, трезвый анализ ситуации показывает, что Украине, вероятно, придется заключить сделку с Россией. Для Киева было бы разумным пойти на компромисс, связанный с передачей России «большого количества или почти всей потерянной за последнее десятилетие территории», считает журналист.

Перри указывает, что многие эксперты придерживаются подобного мнения, так как Россия диктует условия на поле боя. Также, с его точки зрения, Запад совершил ошибку, дав надежду Киеву на членство в НАТО, из-за чего Москве пришлось начать СВО.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о мире будет принимать не президент Украины, а США и их союзники. По его словам, решение по мирному договору примет президент Украины Владимир Зеленский или «замещающая его фигура», а за ними будут стоять те, кто поставляет стране оружие для продолжения ведения боевых действий.

Зампред СБ РФ считает, что западные страны будут «продавливать» максимально невыгодный для Москвы договор, на подписание которого российская сторона никогда не пойдет.

Ранее стало известно, что в ВСУ растет страх сдачи Харькова ради мира с Россией.

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