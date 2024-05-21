Ученые открыли особенность почечных камней, которая мешает с ними бороться

Уратные почечные камни (преимущественно состоящие из солей мочевой кислоты, которые образуются при мочекаменной болезни) имеют слоистую структуру с разнородными кристаллами. Эти особенности мешают эффективно бороться с камнями, рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском университете.

Уратные камни образуются из-за повышения кислотности мочи вследствие употребления животной пищи и развития различных заболеваний, включая подагру и ожирение. Поскольку число пациентов с избыточным весом и метаболическими нарушениями растет, изучение уратных камней особенно актуально: уже сейчас они встречаются в 10-15% случаев, в перспективе их число может увеличиться.

Ранее предполагалось, что камни из мочевой кислоты имеют однородную структуру. Однако исследователи детально изучили их с помощью рентгеновской микротомографии и электронной микроскопии и выяснили, что в одном камне могут встречаться как компактные слои мочевой кислоты, так и рыхлые, пористые. Кроме того, в одном камне всегда есть кристаллы разной морфологии: в виде вытянутых прямоугольников или острых игл.

«У камней из мочевой кислоты наблюдаются включения оксалата кальция в виде ядер и слоев, а также паттерны пористости, состоящие из рыхлого и более компактного ангидрида мочевой кислоты — урицита», — рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского Университета, специалист в области микротомографии Сергей Ткачев.

Выявленные особенности объясняют, почему при литотрипсии (процедура разрушения камней благодаря различным видам энергии) не все уратные камни одинаково хорошо поддаются разрушению, отметили исследователи.

Предположительно, особенности структуры камня могут повлиять и на результаты фармакологической терапии – в пористые камни должна лучше проникать моча, в которой содержится препарат для растворения камня. Но детали этого процесса еще предстоит исследовать.

Неравномерный рост камней может быть связан с питанием и образом жизни пациента: на состав мочи влияет рацион, объем потребляемой жидкости, погодные условия, физические нагрузки, прием некоторых лекарств и многое другое. Кроме того, в разные участки почки моча поступает неравномерно, поэтому концентрация мочевой кислоты может колебаться и, как следствие, структура камней будет неоднородной.

Ранее ученые установили, как хоровое пение влияет на мозг в старости.