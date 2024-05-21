Перечислены необычные практики, помогающие быстро уснуть

В норме процесс засыпания при здоровом сне обычно составляет от 15 до 20 минут после перемещения в постель, однако не всегда получается так быстро уснуть. Как рассказал «Газете.Ru» врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Максим Панков, существуют разные методы быстрого засыпания, в том числе прослушивание белого шума для сна и напряжение мышц лица и тела.

«Расслабиться, настроиться на спокойный лад и отключиться от внешнего шума поможет прослушивание тихой музыки. Можно подготовить плейлист длительностью 15–20 минут и слушать его каждый вечер во время засыпания, чтобы создать для себя некий ритуал отхода ко сну и располагающую атмосферу. Если музыка слишком отвлекает, можно попробовать заменить ее на белый шум для сна – во многих приложениях есть соответствующие подборки», – рассказал специалист.

Второй метод – прогрессивная мышечная релаксация, которая помогает снимать стресс. Техника состоит из нескольких шагов.

«Сначала нужно лечь в постель и закрыть глаза, дышать медленно и глубоко. Затем напрячь мышцы лица на 10 секунд, снять напряжение и сделать несколько глубоких вдохов-выдохов. Следующий этап – напрячь мышцы плеч на 10 секунд, после чего также их расслабить. Вдохнуть и глубоко выдохнуть. И далее повторить эти шаги для других групп мышц по всему телу, начиная с плеч и заканчивая стопами. Таким образом, постепенно прорабатывая все основные мышечные группы, можно достичь полного расслабления в теле», – отметил невролог.

Кроме того, помогают быстро уснуть медитация и управляемое воображение – приятные воспоминания и их визуализация.

«Важно помнить про гигиену сна, соблюдение рекомендаций значительно улучшает сон и позволяет максимально комфортно и быстро засыпать. Стоит придерживаться постоянного графика сна и бодрствования, сократить потребление кофеина, никотина и алкоголя, избегать использования электронных устройств, как минимум, за 30 минут до сна», – рассказал Панков.

При длительных – более трех недель – проблемах с засыпанием, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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