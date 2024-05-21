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Назван простой способ восстановиться после COVID-19

Healthcare: работа по дому помогает восстановиться после COVID-19

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Depositphotos

Ученые из Университета Шарджи (ОАЭ) установили, что работа по дому, приготовление пищи и соблюдение ежедневной личной гигиены эффективно помогает восстановить физическую выносливость после COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Healthcare.

В исследовании приняли участие 40 человек с симптомами COVID-19 легкой и умеренной степени тяжести. Их разделили на три группы. Первую проинструктировали следовать специальному протоколу реабилитации под названием Londrina Activities of Daily Living (предполагает выполнение рутинных домашних обязанностей). Вторая группа выполняла упражнения для восстановления подвижности, а третья — ежедневно уделяла время ходьбе в размеренном темпе.

По завершении экспериментального этапа ученые оценили сердечную и легочную функцию участников трех групп. Отслеживалась частота сердечных сокращений и дыхания, а также уровень кислорода в крови. Результаты показали, что наилучшим образом на самочувствии и физической выносливости добровольцев сказалась уборка, приготовление пищи, соблюдение привычных правил личной гигиены и другие рутинные задачи.

Ранее ученые не исключили рост заболеваемости COVID-19 летом из-за штаммов FLiRT.

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