Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Военные Соединенных Штатов покинули базы в Сирии в направились в Ирак. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.

По данным агентства, около 40 грузовиков с военной техникой оставили базу в провинции Хасеке и направились к границе с Ираком. С базы в городе Шаддади выдвинулись 50 грузовиков с военной техникой и также направились к пограничному с Ираком КПП.

Отмечается, что в ночь на 8 января Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции мести за убийство своего генерала Касема Сулеймани. В результате из Ирана были выпущены ракеты по базам Соединенных Штатов в Ираке.

Ситуация в регионе вновь обострилась после ликвидации Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.