СМИ: при обстреле американской базы в Ираке погибли 80 человек

При обстреле военной базы США Эйн-аль-Асад в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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