Войска Сарраджа вернули под свой контроль город Сирт

Войска Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа отбили город Сирт, расположенный на западе страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова.

По его словам, бои за данный город продолжаются.

Деньгов сообщил, что силы ПНС задержали десятки военнопленных, а также завладели 20 единицами боевой техники.

Он также рассказал, что в ходе боевых действий были убиты 50 сторонников командующего ливийской национальной армией Халифа Хафтара.

Как известно, его войска до этого взяли Сирт под свой контроль.

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