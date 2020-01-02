Умер создатель двух поколений боевых машин пехоты Александр Благонравов

В возрасте 86 лет скончался ученый и главный конструктор второго и третьего поколения боевых машин пехоты (БМП) Александр Благонравов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Курганской области.

Власти не уточнили причину смерти ученого.

Известно, что Благонравов был заслуженный деятель науки и техники России. В 1980 году под его руководством была доработана и принята на вооружение БМП-2. Через семь лет он создал уникальную плавающую БМП-3, которая не имела иностранных аналогов.

Благонравов имел на своем счету не менее восьми наград. Среди которых: Орден Трудового Красного Знамени (1981), Орден Ленина (1989), Орден Почета, а также медали.