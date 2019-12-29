США прокомментировали обмен пленными в Донбассе

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Посольство США в Киеве прокомментировало прошедший 29 декабря обмен пленными между Киевом и самопровозглашеннми ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter.

Американские дипломаты приветствовали проведение обмена. Они также напомнили, что условия обмена были согласованы в рамках нормандского саммита, 9 декабря.

«Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса», — говорится в посте.

В посольстве также отметили, что США продолжают поддерживать украинское правительство.

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