США прокомментировали обмен пленными в Донбассе
Посольство США в Киеве прокомментировало прошедший 29 декабря обмен пленными между Киевом и самопровозглашеннми ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter.
Американские дипломаты приветствовали проведение обмена. Они также напомнили, что условия обмена были согласованы в рамках нормандского саммита, 9 декабря.
«Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса», — говорится в посте.
В посольстве также отметили, что США продолжают поддерживать украинское правительство.
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