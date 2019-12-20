Сирийская армия отразила две атаки террористов в Идлибе

Военнослужащие правительственной армии Сирии в ночь на 20 декабря отразили два нападения боевиков террористических группировок «Хайат Тахрир аш-Шам», «Ансар ат-Таухид» и «Хуррас ад-Дин» в провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Боренкова.

Как отмечается, в ходе проведенной операции погибли 17 солдат, 42 пострадали. Также до 200 боевиков погибли и получили ранения.

Всего со стороны террористов в нападении, начавшемся в 21.45 19 декабря, участвовали около 300 человек при поддержке бронетехники. Они попытались прорваться в направлении населенного пункта Синджар провинции Идлиб на участке Аджаз - Телль-Хазна.

Боевиков остановили артиллерийским огнем и ударами авиации.

Вторая атака произошла в 22.05 19 декабря. До 400 членов террористических группировок «Ансар ат-Таухид» и «Хайат Тахрир аш-Шам» при поддержке боевых машин пехоты и пикапов с крупнокалиберными пулеметами напали на позиции сирийской армии на участке Суккаят - Зарзур с целью прорыва в направлении населенного пункта Абу-Дали в Идлибе.

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