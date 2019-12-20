Украинский журналист ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.

До этого он заявил российскому лидеру, что «возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение».

Как стало известно, отвечая на слова Путина о том, что на вооружении ВСУ стоят советские танки Т-64, Цимбалюк отметил, что Украина имеет модернизированную версию этих машин.

Отмечается, что речь идет о «Булате».

При этом Цимбалюк отметил, что на вооружении российской армии находятся «тоже в основном советские танки», которые модернизированы.

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