Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара

Ущерб, причиненный авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, может составить 95 млрд руб., пишет «Коммерасантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

По данным источника, речь идет не только о повреждении конструкций крабля, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании «и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах».

Однако другой источник, по данным издания, ранее отмечал, что последствия аварии вряд ли станут катастрофическими для авианосца.

Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.

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