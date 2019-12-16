Киев готовится предложить три новые точки для разведения сил в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время киевские власти готовятся предложить три новые точки для разведения сил в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости».

По его словам, вскоре будет проводиться согласование этих точек на переговорах в Минске, так как участки для разведения сил уже выбраны.

«Мы готовим несколько альтернативных вариантов», — поделился министр.

Пристайко намекнул, что разведение сил будет на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение.

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