Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» достигло 11

В результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» уже пострадали 11 человек, передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

Как уточняется, шесть человек сейчас находятся в реанимации.

Согласно поступившей информации, трое человек числятся пропавшими без вести.

Как было известно до этого, пожар вспыхнул на крейсере в четверг, 12 декабря, в ходе проведения ремонтных работ. Возгорание уже локализовано.

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