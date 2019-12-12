Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» достигло 11
В результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» уже пострадали 11 человек, передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших.
Как уточняется, шесть человек сейчас находятся в реанимации.
Согласно поступившей информации, трое человек числятся пропавшими без вести.
Как было известно до этого, пожар вспыхнул на крейсере в четверг, 12 декабря, в ходе проведения ремонтных работ. Возгорание уже локализовано.
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