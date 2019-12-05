В Раде предсказали, когда Украину примут в НАТО

Украинский депутат Рады Михаил Добкин считает, что украинскую сторону примут в Североатлантический альянс НАТО, когда она продаст все свои земли иностранцам. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

Добкин считает, что через шесть месяцев после того, как Украина официально продаст свои земли после принятия закона об открытии рынка земли, ее возьмут в НАТО даже без каких-либо заявок.

«Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», — объяснил депутат.

Он вспомнил присоединение стран Прибалтики к НАТО и то, как это членство отрицательно сказалось на промышленном производстве, ухудшении ситуации с безработицей и на других процессах в обществе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

— МИД Венгрии пригрозил недопуском Украины в НАТО