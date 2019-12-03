Госдеп не считает Россию спонсором терроризма
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что Россия не должна быть включена в список государств-спонсоров терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости».
Свое мнение он аргументировал действиями российской стороны на сирийских территориях, где страна осуществляет борьбу с боевиками.
Кроме того, дипломат выразил мнение, что Россия скорее является жертвой терроризма.
«Мы должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак», — подчеркнул Хейл.
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