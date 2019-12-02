Бомба взорвалась на пути автомобиля с российской военной полицией в Сирии

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Российская военная техника в сирийском Манбидже, 15 октября 2019 года Российская военная техника в сирийском Манбидже, 15 октября 2019 года
Российская военная техника в сирийском Манбидже, 15 октября 2019 года
Omar Sanadiki/Reuters

В сирийском городе Кобани взорвалась самодельная бомба на дороге, по которой проезжал бронеавтомобиль с российской военной полицией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

По последним данным, в результате взрыва получили травмы трое российских военных. У них были диагностированы легкие ранения.

Кроме того, пострадал также сам бронеавтомобиль.

«Жизни военнослужащих угрозы нет», — подчеркнули в ведомстве.

Других данных о произошедшем в настоящее время не приводится.

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