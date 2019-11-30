В США назвали смертоносной снайперскую винтовку Драгунова

Самозарядная снайперская винтовка (СВДК), разработанная в 1957—1963 годах группой под руководством Евгения Драгунова, является смертоносным оружием. С такой оценкой выступил американский журнал National Interest.

«Вы мертвы: российская снайперская винтовка пройдет сквозь бронежилет», — заявил обозреватель издания под фотографией, на которой изображен российский президент Владимир Путин с винтовкой.

В настоящее время российские военные используют три снайперские системы, которые представляют серьезную угрозу для американских войск, носящих бронежилеты, утверждает журнал. В частности, смертоносным является СВДК, которое весит 6,5 кг.

«Специальная цель этой винтовки состояла в том, чтобы победить цели, которые носят тяжелую броню», — добавляет обозреватель.

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