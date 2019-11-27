Латвия оценила отказ Турции защищать Прибалтику от «российской угрозы»

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал отказ Турции от плана НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от «российской угрозы». Об этом сообщает LETA.

Он выразил уверенность в том, что дискуссии в альянсе по данному вопросу приведут к тому, что интересы региона в сфере безопасности будут соблюдены.

Глава латвийского МИД выразил надежду на то, что союзники будут относиться к странам Прибалтики так же серьезно, как «мы относились к их интересам безопасности».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турция не поддержит план НАТО по защите от «российской угрозы»

— Американские эксперты придумали план вторжения России в Прибалтику