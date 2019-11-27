Россия передала Киргизии вертолеты и радиолокационные станции

Минобороны России передало Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две радиолокационные станции, модернизированные в России, передает RT.

Отмечается, что военная техника была передана в рамках оказания безвозмездной военно-технической помощи.

«Это два многоцелевых вертолета среднего класса Ми-8МТ и две подвижные наземные радиолокационные станции П-18-2 из состава Сил воздушной обороны Вооруженных сил Киргизской Республики, отремонтированные и модернизированные до современного уровня на российских предприятиях», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что поступательное развитие дружественных и союзнических отношений двух стран является одним из наиболее важных факторов сохранения стабильности в регионе.