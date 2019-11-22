Генпрокуратура переадресовала в СК вопрос по видеозаписи с казнью в Сирии

Генпрокуратура России переадресовала в Следственный комитет (СК) вопрос о возможной причастности российских военнослужащих к убийству жителя Сирии, видеозапись которой появилась в СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генпрокурора России Александра Буксмана.

«Это вопрос для Следственного комитета», — сказал Буксман.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремле шокированы кадрами ролика, а также отметил, что российские солдаты не имеют отношению к казни на видео.

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