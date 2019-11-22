В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия

Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.

Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о системах Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW), а также Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Банч уточнил, что в начальной боевой готовности к этому сроку будет один, либо оба данных проекта.

Как известно, летные испытания этих систем прошли в США в июне 2019 года.

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