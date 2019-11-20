Появилось видео задержания подозреваемого в госизмене военнослужащего ЮВО

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Появилось видео задержания военнослужащего ЮВО, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщает РИА «Новости».

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ производят задержание мужчины в доме. На подозреваемого надевают наручники.

Также в видео показаны смартфон и включенный ноутбук подозреваемого.

Ранее сообщалось, что военнослужащего задержали по подозрению в госизмене. По данным ФСБ России он собирал секретные сведения в отношении Вооруженных сил России по поручению Главного управления разведки Минобороны Украины.

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