В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком России Зеленскому

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что передача Киеву задержанных год назад военных кораблей Украины сигнализирует о стремлении к примирению. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гемпель, данные действия являются серьезным знаком России по отношению к украинской власти в сторону налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки.

Он добавил, что ожидает встречных шагов от Киева.

Ранее источник в силовых структурах Керчи сообщил, что катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» покидают место стоянки у полуострова для передачи украинской стороне в нейтральных водах.

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