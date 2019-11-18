В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком России Зеленскому
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что передача Киеву задержанных год назад военных кораблей Украины сигнализирует о стремлении к примирению. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Гемпель, данные действия являются серьезным знаком России по отношению к украинской власти в сторону налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки.
Он добавил, что ожидает встречных шагов от Киева.
Ранее источник в силовых структурах Керчи сообщил, что катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» покидают место стоянки у полуострова для передачи украинской стороне в нейтральных водах.
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