Домашний кролик погиб во время сеанса груминга

В Сингапуре домашний кролик погиб во время сеанса груминга, пишет Mothership.

По словам хозяйки, Мичико, грумер удерживал ее кролика по кличке Лаки на спине более 20 минут, несмотря на явные признаки сильного стресса у животного.

Женщина утверждает, что заранее предупредила специалиста о том, что питомец тяжело переносит фиксацию и не любит, когда его удерживают.

Позже, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, владелица заявила, что на видео видно, как кролик активно сопротивляется, издает визг и в итоге теряет сознание.

«Мне не сообщили, что он находился в бедственном состоянии», — рассказала Мичико.

По ее словам, во время процедуры грумер сначала сообщил, что животное «очень напряжено», а затем предположил, что у кролика мог случиться сердечный приступ.

После этого питомца срочно доставили в ветеринарную клинику, где врачи констатировали у него отсутствие сердцебиения. Мичико считает, что специалист должен был распознать признаки критического стресса и немедленно прекратить процедуру.

В компании подчеркнули, что начали полное внутреннее расследование и сотрудничают с властями. Также там сообщили, что оплатили кремацию животного в качестве жеста доброй воли.

Ранее грумер случайно отрезал коту часть уха во время стрижки.

 
