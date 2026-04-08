Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Бюджет Украины практически лишился «подушки безопасности»

Железняк: в резервном фонде госбюджета Украины на 2026 год остался 1% средств
Global Look Press

Руководство Украины с начала года почти полностью потратило средства из резервного фонда государственного бюджета. На данный момент там остался всего 1%, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что по состоянию на 8 апреля в резервном фонде из 49,42 млрд гривен ($1,12 млрд) осталось всего 0,5 млрд гривен ($11,4 млн).

«То есть 1%», — уточнил Железняк.

По его словам, последние деньги ушли на выплаты по программе «Национальный кешбэк», которая была запущена правительством Украины в марте этого года.

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что бюджета Украины после одобрения нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) хватит до начала мая 2026 года, что чуть дольше, чем ожидалось ранее. По данным издания, эксперты опасались, что украинские власти, столкнувшиеся с дефицитом бюджета в $50 млрд, потратят все средства уже к концу марта. Однако ситуация изменилась после того, как МВФ в феврале одобрил Киеву кредит в размере $8,1 млрд.

3 марта премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о получении первого транша от МВФ в размере $1,5 млрд по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины за год вырос почти на 30%.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!