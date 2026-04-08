Стал известен самый богатый фигурист России

Российский фигурист Петр Гуменник получил наибольшие призовые в сезоне-2025/26. Об этом сообщает Forbes.

За участие в соревнованиях по ходу сезона Гуменник заработал 11,58 миллионов рублей. Выступление на турнире шоу-программ «Русский вызов» принесло фигуристу 7 миллионов: 5 млн — за победу, еще по 1 млн — за «приз зрительских симпатий» и лучшее место в мужском катании.

Второе место в рейтинге российских фигуристов с самыми высокими призовыми заняла вице-чемпионка страны и победительница финала Гран-при Алиса Двоеглазова. Она заработала 5,57 миллиона рублей.

Третьей в списке стала чемпионка России Аделия Петросян с призовыми в размере 4,27 миллиона рублей.

Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине, где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее Гуменник пропустил встречу с главой Олимпийского комитета России.