Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Стал известен самый богатый фигурист России

Гуменник возглавил рейтинг фигуристов с самыми высокими призовыми в сезоне
Amanda Perobelli/Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник получил наибольшие призовые в сезоне-2025/26. Об этом сообщает Forbes.

За участие в соревнованиях по ходу сезона Гуменник заработал 11,58 миллионов рублей. Выступление на турнире шоу-программ «Русский вызов» принесло фигуристу 7 миллионов: 5 млн — за победу, еще по 1 млн — за «приз зрительских симпатий» и лучшее место в мужском катании.

Второе место в рейтинге российских фигуристов с самыми высокими призовыми заняла вице-чемпионка страны и победительница финала Гран-при Алиса Двоеглазова. Она заработала 5,57 миллиона рублей.

Третьей в списке стала чемпионка России Аделия Петросян с призовыми в размере 4,27 миллиона рублей.

Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине (https://www.gazeta.ru/tags/geo/pekin.shtml) где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее Гуменник пропустил встречу с главой Олимпийского комитета России.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!