Путин встретился с губернатором Ивановской области

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил хорошие показатели региона в строительном секторе и сельском хозяйстве, а также обратил внимание на хорошие позиции Ивановской области по производству дорожной техники в среднем по стране.

Воскресенский в свою очередь сообщил президенту, что местные предприниматели уже не первый год добиваются лидерских позиций в онлайн-торговле, а объемы продаж Ивановских производителей в 2025 году превысили 220 млрд рублей.

Предыдущая рабочая встреча Путина с Воскресенским состоялась в мае 2025 года. Тогда губернатор сообщил российскому лидеру основную проблему региона — низкий доход населения. Также Воскресенский попросил Путина помочь в развитии малых городов Ивановской области.

Президент РФ в ходе разговора обратил внимание на то, что в области отмечается дефицит врачей на душу населения. Воскресенский пообещал проработать этот вопрос, сделав условия для медицинских работников в регионе более привлекательными.

