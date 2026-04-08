ВТБ продаст все сельскохозяйственные активы

ВТБ принял решение продать все сельскохозяйственные активы. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума Data Fusion, передает «Интерфакс».

«У нас есть сельскохозяйственные [активы], но я принял решение их продать. Все будем [продавать], будем только в городе работать», — сказал он.

Костин также утвердительно ответил на вопрос, ведутся ли переговоры по продаже наиболее крупного актива в Краснодарском крае — агрокомплекса «Лабинский», управляющий активами переданного государству агрохолдинга «Покровский».

По его словам, компания готовится к 2027 году и уже продала две гостиницы и другие активы. «В общем-то, все непрофильные стараемся продать», — добавил глава ВТБ.

Это решение продолжает стратегию ВТБ по оптимизации портфеля и выходу из непрофильных инвестиций для концентрации на банковском бизнесе.

Банк России с 1 апреля 2027 года введет регулирование иммобилизованных активов (непрофильных вложений), установив для банков лимит в 25% от капитала. Цель — снижение рисков, ограничение вложений в неликвидные активы и экосистемы, «проедающие» капитал. Превышение лимита потребует вычета из капитала.

Ранее сообщалось, что ВТБ до конца 2027 года полностью перейдет на российское программное обеспечение.