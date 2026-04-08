Война США и Израиля против Ирана
Профессор заявил о капитуляции Трампа перед Ираном

Brendan Smialowski/Reuters

Принятие условий Ирана в рамках перемирия стало капитуляцией со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такую оценку высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в Х.

«Практически полная капитуляция», — написал Малинен.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявлял, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее премьер Испании резко высказался о перемирии в Иране.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
