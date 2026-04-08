В Италии рассказали о запасах газа

Corriere della Sera: запасов газа в Италии хватит на месяц при прекращении поставок

Запасов газа в Италии в случае прекращения поставок хватит на месяц. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

На заседании в министерстве по окружающей среде и энергетической безопасности обсуждались возможные сценарии и меры по снижению потребления. Отмечается, что итальянские хранилища заполнены на 44% и наступает период нового пополнения запасов.

«Запасов в случае прекращения поставок хватит только на месяц», — говорится в материале.

До этого в «Газпроме» заявили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%.

Минфин США временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

